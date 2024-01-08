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Seher Dilovan, Türkiye'yi terk etti!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Ekleme: 8.01.2024 - 09:05 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan da Türkiye'yi terk eden ünlüler listesine girdi.

Başka hayat

Yurt dışına yerleşen Dilovan, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Ünlü şarkıcı, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Cenevre'de köy hayatı

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle kendi ilgileniyor.
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