Kerem Bürsin'den Onur Atilla'ya cevap!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Re Touch Mag'in ocak sayısının kapağında yer aldı. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ‘en iyi romantik komedi erkek oyuncu' seçilmesi hakkında Bürsin, “Ödül tabii ki güzel bir şey ama beni motive eden kısım değil. Çok yüceltiyor, onore oluyorsun. Sadece popülerlik kazanmasın. İnsanın emeği gerçekten takdir edilsin” dedi.'BU DURUM BİRAZ ABSÜRTTÜ'Oyuncu, İngilizce başlayıp Türkçe devam ettiği ödül konuşmasını Rüştü Onur Atilla'nın taklit etmesi hakkında ise şunları söyledi:O an aklımdan geçen bir sürü şeyi insanlar tabii ki bilmiyor. O sırada Kerem'in aklından geçen şey neydi? ‘Okay' yani tamam buradayım. İkinci ‘Okay'den sonra da boşverdim, insanlara teşekkür ettim. Olayı ciddiye almak ya da almamak değildi... Düşünceyi dışa vurmak gibi bir şeydi. Ayrıca bu durum biraz absürttü.'İNSANLAR DA GÜLSÜN EĞLENCE SEKTÖRÜ BURASI''Bence o platformu nasıl kullanacağını seçmek olay. Doğru yer ve zamanı yakalamak' diyen oyuncu şöyle devam etti; 'O yüzden Onur Atilla'nın yaptığı da çok normal geldi bana. İnsanlar da gülsün biraz, eğlence sektörü burası. O yüzden çok takılmadım. İngilizce bilen biri İngilizce konuşunca sıkıntı oluyor da İngilizce bilmeyen biri İngilizce konuşunca ‘It's okay' (tamam) mi oluyor? Hâlâ çözümlemeye çalışıyorum ama bir yandan hiç takılmıyorum. Çünkü günün sonunda bu benim...”'ÂŞIK OLMAK BENİM İÇİN BAŞKA SEVİYE'Kerem Bürsin, nasıl bir âşık olduğunu şu sözlerle anlattı: “Âşık olmak benim için başka bir seviye. Çok istiyorum... Romantizmi seven ve buna inanan bir insanım. Romantik hikâyeler, romantik anlar bence çok tatlı. Spontane romantik anlar inşa etmek isterim biriyle.” Oyuncu, “Gerçek hayatta nasıl bir karaktersiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Meditasyon yapan, kitap okuyan, daha tek başına kalan ama arkadaşlarıyla da eğlenen biriyim. Sessizliği de seviyorum.”