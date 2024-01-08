  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

Müşterileri arasında Kardashianlar, top modeller, star oyuncular bulunan Amerikalı doktor Simon Ourian, son işlemlerden birisini de Meryem Uzerli'ye yaptı. Meryem Uzerli ise güzelliği için çok para ödedi.

Ekleme: 8.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 8.01.2024 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
Muhteşem Yüzyıl dizisinde başrolde yer alan ve ''Hürrem Sultan' rolüyle izleyicilerden tam not alan Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılmıştı.

Ünlü oyuncunun elbise tercihi olay olmuştu. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun kafasındaki kırmızı detay da dikkat çekmişti.

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

KIZIYLA DÜNYAYI GEZİYOR

Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki büyük kızı Lara ile ABD’ye gitmişti. Birlikte New York sokaklarını gezip, şehrin altını üstüne getirmişlerdi.

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

294 BİN TL!

Bir sanat galerisinde ünlü ressam Renee Demsey imzalı tabloları incelediler. Uzerli’nin çok beğenip önünde poz verdiği ‘Little Bleau Bleau’ adlı eserin üzerinde 10 bin 500 dolarlık (294 bin TL) bir etiket vardı.

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

Oyuncunun Elisabetta Franchi imzalı taytı 26 bin TL, Eleganza marka elbisesi ise 15 bin TL değerindeydi.

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

GÖRÜNTÜSÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Öte yandan sık sık yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Meryem Uzerli bu kez görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

ÖDEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Birçok ünlüye işlem yapan Amerikalı doktor Simon Ourian'ın hastalarından biri de Meryem Uzerli. Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı. Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı. İddiaya göre Uzerli bu işlemler için yaklaşık 200 bin TL ödedi.
İBB adaylığının ilanından sonra Murat Kurum'dan ilk açıklama
İzmir’de değişmeyen manzara! Sağanak yağmur yolları göle çevirdi
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum oldu!
İstanbul adayı kim olacak? 11’i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklanıyor
Destek ödemeleri zamlı liste onaylandı! Engelli, 65 yaş, evde bakım, kıdem tazminatı tablosu
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz
İETT otobüsü direğe çarptı: Otobüs şoförü araca sıkıştı! Yaralılar var...
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP'li isimden bomba itiraf! Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu oyunu: Talimat aldım
MOSSAD’ın kullandığı 7 GSM hattı deşifre oldu! Devşirilen elemanlar konuştu
Kaçak villa rezaletinde CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu suçu mühendisi attı: “Tekstilciyim, aylık gelirim 10 bin lira”
Yeni yılın ilk 4 gününde 4 bin 853 firari yakalandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...
Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu
CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Yurtta hava durumu nasıl? Meteoroloji açıkladı...

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!