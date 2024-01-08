Estetiğe ödediği rakam dudak uçuklattı!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde başrolde yer alan ve ''Hürrem Sultan' rolüyle izleyicilerden tam not alan Meryem Uzerli, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılmıştı.Ünlü oyuncunun elbise tercihi olay olmuştu. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun kafasındaki kırmızı detay da dikkat çekmişti.KIZIYLA DÜNYAYI GEZİYORMeryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki büyük kızı Lara ile ABD’ye gitmişti. Birlikte New York sokaklarını gezip, şehrin altını üstüne getirmişlerdi.294 BİN TL!Bir sanat galerisinde ünlü ressam Renee Demsey imzalı tabloları incelediler. Uzerli’nin çok beğenip önünde poz verdiği ‘Little Bleau Bleau’ adlı eserin üzerinde 10 bin 500 dolarlık (294 bin TL) bir etiket vardı.Oyuncunun Elisabetta Franchi imzalı taytı 26 bin TL, Eleganza marka elbisesi ise 15 bin TL değerindeydi.GÖRÜNTÜSÜ TAMAMEN DEĞİŞTİÖte yandan sık sık yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelen Meryem Uzerli bu kez görüntüsünü tamamen değiştirdi.ÖDEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTIBirçok ünlüye işlem yapan Amerikalı doktor Simon Ourian'ın hastalarından biri de Meryem Uzerli. Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı. Uzerli geçen haftalarda Los Angeles'ta Ourian'a gidip yüzüne işlemler yaptırdı. İddiaya göre Uzerli bu işlemler için yaklaşık 200 bin TL ödedi.