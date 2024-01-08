Birce Akalay ile eğlenen Nejat İşler’in olaylı gecesi! Eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'ya yumruk attı

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Nejat İşler, alkol yüzünden yaşadığı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.TV100'ün haberine göre, alkolün etkisiyle Konukçu'yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı.Çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.Mekan çıkışı konuşan İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Ağabeyim bana kızar. Ben ağabeyime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Ağabeyim bana kızar ama…” diyerek olayı kabul etti.