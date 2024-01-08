Ayrılıkları hakkında şok iddia!

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. Ayrılığa Murat Boz'un ‘O Ses Türkiye'de Özkan'a söylediği şarkı gösterildi.

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili sosyal medyadan birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, birbirini takipten çıktı. Bu ayrılığın sebebinin ise Murat Boz olduğu iddia edildi. 'O Ses Yılbaşı Özel' programında Murat Boz'un Devrim Özkan için söylediği şarkı, ikilinin yollarının ayrılmasına neden olduğu öne sürüldü.



Programda Boz, Özkan'ın kendisini seçmesi için "Gel gündüzle gece olalım, Gel gökyüzünde yıldız olalım, Seninle mutlu yarınlara koşalım, Gel beraber mesut olalım" şarkısını söylemişti. Boz'un seslendirdiği şarkı sonrası sosyal medyada 'Torreira görmesin' paylaşımları yapılmıştı.



TARAFTARDAN DESTEK



Torreira, Instagram'da Süper Lig Kupası'na baktığı fotoğrafı 'Konsantrasyon' mesajıyla paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcularına destek mesajlarında bulundu. Torreira'nın son paylaştığı fotoğrafın altına taraftarlar 'Sen profesyonel oyuncusun moral bozmak yok, 'Canını sıkma Lucas, taraftarlar seni çok seviyor' yorumları yaptı.