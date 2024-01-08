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Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından aynalı fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, "Aynadan fotoğraf işini bi öğrenmek lazım. Mutsuzluğuma bakın." notunu düştü. Oyuncunun arkadaşlarından tavsiyeler peşi sıra geldi. Sosyal medyada hangi açının doğru olduğunun renkli tartışması gündem oldu.

Ekleme: 8.01.2024 - 01:02 Güncelleme: 8.01.2024 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Selin Şekerci sosyal medya hesabından ayna karşısında fotoğrafını paylaşarak, "Aynadan fotoğraf işini bi öğrenmek lazım. Mutsuzluğa bakın" notunu düştü.

Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

ARKADAŞLARINDAN TAVSİYELER

Tiyatro ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh arkadaşına "Telefonu azıcık üstte tutacaksın hafif açılı olacak" tavsiyesinde bulundu. Güzel oyuncu da "Öyle yapınca yüzüm kapanıyor" cevabını verdi.

Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

'BİR TARAFTA SEN BİR TARAFTA TELEFON OLACAK'

Oyuncu arkadaşı Elif Ceren Balıkçı da, "Selin, telefonunu çapraz tut, bir tarafta sen bir tarafta telefon olacak. Biraz yan duracaktın" dedi. Arkadaşına attığı görselle de göstermeye çalışan Balıkçı'yla mesajlarını paylaşan Şekerci, "Uygulamalı gönderen koca yürekli arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

'EN ÇİRKİN ÇIKTIKLARINIZI PAYLAŞAYIM DA GÖRÜN'

Bir çok arkadaşından ayna karşısında fotoğrafla tavsiye aldığını belirten Şekerci, "Herkes aynadan fotoğraf çekip atıyor deli gibi, tüm arkadaşlarım... En çirkin çıktıklarınızı paylaşayım da görün" ifadelerine yer verdi.

Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

'AYNADAKİ TELEFONUN KAMERASINA BAK'

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan 'Ulan İstanbul' diziyle hayranlarının gönlüne taht kuran Şebnem Bozoklu'da,"Selin ekrana bakma, aynadaki telefonun kamerasına bak" dedi. Arkadaşıyla konuşmasını paylaşan Şekerci'de " Bunu söylememiştiniz mesela, cehalet akıyor her yanımdan" ifadelerini kullandı.

Aynalı fotoğraf isyanı gündem oldu!

Güzel oyuncunun paylaşımları sonrasında sosyal medya renkli tartışmalara konuk oldu. Tavsiyelerden hangisinin doğru olduğu sorusunu beraberinde getirdi.

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