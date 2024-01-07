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Büyük aşk bitti!

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktılar.

Ekleme: 7.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 7.01.2024 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi.

Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum gününde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile samimi bir şekilde poz veren Devrim Özkan aşk dedikodularının başlamasına neden olmuştu.

Aşkını ilan etmişti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devrim Özkan'a aşkını ilan etmişti.

Bugün ise ünlü çiftle ilgili bomba bir detay ortaya çıktı.

Birbirlerini takipten çıktılar

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

İkili, daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.

Bu iki detay, Torreira - Devrim Özkan ilişkisinde ayrılık rüzgarlarının estiği yönünde yorumları beraberinde getirdi.


Evlenecekleri iddia edilmişti

Bugün ise ünlü çift hakkında 'evleniyorlar' iddiası ortaya atılmıştı.

İddianın detaylarında ünlü çiftin Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacağı hatta İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacağı yer almıştı.
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