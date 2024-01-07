Acun'a övgü dolu sözler söyledi!

Acun Ilıcalı ile arasındaki buzları eriten ve Survivor'ın başlamasının ardından Dominik'e giden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, piskolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşandı.



Evliliği ve boşanmasıyla gündemden düşmeyen Subaşı, geçtiğimiz günlerde de eski eşi Acun Ilıcalı ile barıştı.



Survivor başlar başlamaz ise soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.



Acun'a övgüler geldi



Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti!



Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.



Şeyme Subaşı ve Acun Ilıcalı, sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti.