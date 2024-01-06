Yasemin Allen'in atkısı dikkat çekti!

İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya gelen; 'Hayat Devam Ediyor', 'Merhamet', 'Şeref Melesi' ve 'Erkek Severse' gibi birçok projede rol alan Yasemin Allen, önceki gece Emirgan'da görüntülendi.

Boynundaki atkısıyla dikkat çeken Yasemin Allen, "Annem ördü bunu, anneme selamlar. Ben bu işleri pek yapamam, anneme bırakıyorum genelde. O örüyor bana, ben de kullanıyorum" dedi."SANATIMA ODAKLIYIM"Son olarak 'Türk Dedektif' dizisinde yer alan güzel oyuncu, "Şu an tamamen sanatıma odaklıyım. Tatil planım da mevcut değil. Tiyatro oyunum var, hazırlığım devam ediyor" şeklinde konuştu.