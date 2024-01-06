Pelin Karahan'a hayranlarından yoğun ilgi

Rol aldığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı ünü ülke sınırlarını aşan Pelin Karahan'ın yabancı hayranları uzun süre yanından ayrılmadı.Uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, sevenleriyle ayaküstü sohbet etti. 39 yaşındaki oyuncunun, her zaman olduğu gibi şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.