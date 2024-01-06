Pelin Karahan'a hayranlarından yoğun ilgi
Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Karahan, tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp, yılbaşı sonrası alışverişin keyfini çıkardı.
Rol aldığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı ünü ülke sınırlarını aşan Pelin Karahan'ın yabancı hayranları uzun süre yanından ayrılmadı.
Uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, sevenleriyle ayaküstü sohbet etti. 39 yaşındaki oyuncunun, her zaman olduğu gibi şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süre hayranlarıyla fotoğraf çektiren güzel oyuncu, sevenleriyle ayaküstü sohbet etti. 39 yaşındaki oyuncunun, her zaman olduğu gibi şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.