Ezgi Mola minik oğlunun fotoğrafını paylaştı!

Mayıs ayında dünyaevine giren oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mola, minik oğlunun yeni bir karesini paylaştı.

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 24 Kasım'da ilk bebeğini kucağına almıştı.NAZAR BONCUĞU EMOJİLERİYLE PAYLAŞTI40 yaşındaki Ezgi Mola, son olarak 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik oğlunun fotoğrafını paylaştı.Mola, bebeğinin yatağında çektiği kareye Doğuş'un 'Bunun Adına Yürek Derler' şarkısını ve nazar boncuğu emojileri de ekledi.