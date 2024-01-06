Ahmet Kural, hayranının düğününü bastı!

Yedi bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatan Efsane filminin Çorum'da gerçekleşen çekimleri sırasında kaldığı otelde bir kına olduğunu öğrenen Ahmet Kural, genç çifte mutluluklar dilemek için törenin yapıldığı salona uğradı.Çiftin hayranı olduğunu öğrenen oyuncu, 9 Eylül'deki düğün için yapılan daveti kabul etti. Gelin ve damat, düğündeki misafirlere ve akrabalara haber vermeden, Ahmet Kural'ın sürpriz bir giriş yapmasında mutabık kaldılar.Ahmet Kural, o akşam geç saatte biten film setinin ardından hızlıca düğünün yapıldığı Çorum İskilip’teki Atatürk Orman Çiftliği’ne gitti. Ünlü oyuncunun bu sürpriziyle birlikte tüm misafirler büyük şaşkınlık yaşadılar.Mikrofonu eline alan Ahmet Kural, söylediği şarkıyla herkese unutulmaz anlar yaşattı. Düğünde Çorumlu misafirlerle bol bol dans eden ünül isim, hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme taleplerini de yerine getirdi.Sağlık personeli olan 26 yaşındaki Adli Tıp Laborantı Zeynep Bilecen ve aynı yaştaki Acil Tıp Teknikeri Kemal Can Bilecen'in kına gecesinde başlayan tebrik, iki gün sonra eğlenceli anlara sahne olan düğün baskınıyla son buldu. Ahmet Kural, genç çifti Efsane filminin galasında da konuk edecek.