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Beyaz Gazete
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Şarkıcı Yusuf Güney'den beyinleri yakacak Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş'

Son yıllarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yusuf Güney, katıldığı canlı yayında Kenan Işık hakkında konuştu. Ünlü şarkıcının açıklamaları gündem oldu.

Ekleme: 5.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 5.01.2024 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran ve halen büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti.

10 senedir komada olan Kenan Işık’ın durumu stabilitesini koruyor.

Yusuf Güney'in iddiası gündem oldu

Son olarak Yusuf Güney, Kenan Işık hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu.

Şarkıcı Yusuf Güney'den beyinleri yakacak Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş'

Güney, şunları söyledi:

“Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var.

"Beynimiz yanacak"

Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım.”
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