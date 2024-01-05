Şarkıcı Yusuf Güney'den beyinleri yakacak Kenan Işık iddiası: 'Astral boyutta kaybolmuş'

Bir döneme damga vuran ve halen büyük bir ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık, spor salonunun saunasındayken düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti.10 senedir komada olan Kenan Işık’ın durumu stabilitesini koruyor.Son olarak Yusuf Güney, Kenan Işık hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu.“Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var.Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım.”