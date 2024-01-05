Şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi!

Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan başarılı şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ortaokul/lise fotoğrafları ile çok konuşulmuştu.Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım." dedi."Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı.Aslan ağzı saçlar modaydı o zaman. Kendimi beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyordum. O dönem eve bile kapandım.Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Benim için zor bir dönemdi ama hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim." dedi.