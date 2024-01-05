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Şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi!

Okul yıllığındaki fotoğrafıyla gündeme gelen Göksel, o günleri anlattı. Ünlü şarkıcı, "Gerçekten ergenlik dönemimde iyi görünmüyordum" itirafıyla dikkat çekti.

Ekleme: 5.01.2024 - 08:59 Güncelleme: 5.01.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Uzaktan, Karar Verdim, Depresyondayım, Bir Seni Konuşurum gibi en çok dinlenen şarkılara imza atan başarılı şarkıcı Göksel, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ortaokul/lise fotoğrafları ile çok konuşulmuştu.

"Resmen evrime kafa attım"

Ortaya çıkan ergenlik fotoğraflarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Resmen evrime kafa attım." dedi.

İşte Göksel'in o açıklaması:

"Sebebi belki de hormonlardır"

"Resmen evrime kafa attım. Küçüklüğümde 'Dünya güzeli' diye çağırırlardı. Ergenlik dönemimde felaket görünmeye başladım. Sebebi belki de hormonlardır. Kilo aldım, gözlükler takıldı.

"O dönem eve bile kapandım"

Aslan ağzı saçlar modaydı o zaman. Kendimi beğenmiyordum, beğenmedikçe daha da kötü görünüyordum. O dönem eve bile kapandım.

"Canlı bir örneğiyim."

Müzik dinlemeye, deli gibi şarkı söylemeye başladım. Benim için zor bir dönemdi ama hayatta karşılaştığımız bazı zorlukların bizi daha iyiye götürdüğüne inanıyorum. Ben de onun canlı bir örneğiyim." dedi.

Şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi!
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