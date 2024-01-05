Nejat İşler: Cihangir'in kebabını özledim

'Aile' dizisinde rol alan Nejat İşler, "Uzun süredir buraya gelemedim. İşlerden başımı kaldıramıyorum. Buranın kebabını özledim, arkadaşımla geldim" açıklamasını yaptı."FELAKETLERLE BOĞUŞTUK"2023 yılının aksine 2024'ten ümitli olduğunu belirten oyuncu, "2023 bizim ve milletimiz için pek iyi geçmedi, felaketlerle uğraştık. Ben 2024'den ümitliyim, hayırlısı olsun" dedi.