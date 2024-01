Margot Robbie'yi gözyaşlarına boğan iki film!

Gişe rekortmeni 'Barbie' filmiyle gündemden düşmeyen dünyaca ünlü Avustralyalı aktris Margot Robbie, her seyrettişinde gözyaşlarına boğulduğu filmlerin hangileri olduğunu açıkladı.

Küresel gişede 1,44 milyar dolar hasılat elde eden Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, W Magazine'e verdiği röportajda, kendisini ağlatan iki filmi 'Titanic' ve 'Not Defteri' (The Notebook) olarak açıkladı.



'HER SEFERİNDE AĞLIYORUM'



'Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim' diyen 33 yaşındaki Hollywood yıldızı, 'Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. Her seferinde ağlıyorum. Hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim' şeklinde konuştu.