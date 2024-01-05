Çok konuşulan filmden yeni görüntüler...

'Tamirci Çırağı', 'Islak Islak' gibi pek çok şarkısı 7'den 70'e herkesin dilinde olan Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden Cem Karaca'nın hayatından ilham alınarak çekilen 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminden yeni görüntüler yayınlandı.

Yüksel Aksu'nun yönettiği, 26 Ocak Cuma günü vizyona girecek Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde; usta sanatçının müzik mirası ve yaşamı, oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yorumuyla hayat buluyor.Müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarıları, çatışmaları, aşkları ve iniş çıkışları beyazperdeye taşıma hazırlığı yapan fimde bütün şarkıları Hacıoğlu seslendirdi.Müzik direktörlüğünü Cem Öget'in yaptığı filmde; Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan ve Ali Talha Kırışgil rol alıyor.