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Beyaz Gazete
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Ayrılık iddiaları gündeme oturdu!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve bir süredir ilişki yaşadığı güzel oyuncu Müjde Uzman birbirlerini takip çıktı. Ayrılık iddiaları gündem oldu.

Ekleme: 5.01.2024 - 01:30 Güncelleme: 5.01.2024 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın bir süredir ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Çift Etiler'de bir mekan çıkışında görüntünlemişti. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söylemişti.

"MAÇI İZLEMEYE GELDİK"

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları iddia edilen Sinan Akçıl ve Müjde Uzman, Etiler'deki PS Lounge'dan çıkarken görüntülenmişti. Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Akçıl ve Uzman, "Maçı izlemeye geldik. Canlar sıkkın o yüzden ya" demişti.

Ayrılık iddiaları gündeme oturdu!

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Bir süredir beraber oldukları iddia edilen çift yakın zamanda birbirlerini takipten çıktı. Ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
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