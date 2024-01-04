Yeniden bir araya geldiler!

Yaklaşık 1.5 ay önce kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile olaylı bir şekilde ayrılan Erbil'den sürpriz bir paylaşım geldi.2 AY ÖNCE AYRILIK KARARI VERMİŞLERDİMehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Ancak ilişkilerinin ciddileşmesi beklenen ünlü çift, ayrılık kararı vermişti. İstinye'de görüntülenen Gülseren Ceylan, ünlü şovmenle ilişkisi ve ayrılık kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı."O YÜZÜK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYDİ"Erbil ise ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. On yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi. Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum."İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Bir erkeğe verdiği hediyeyi geri istemek yakışmaz. Öyle bir şey de olmadı. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. Hala konuşuyoruz. Barışma durumumuz yok. Çok yıprandık ikimizde. O genç bir kadın ve bir geleceği var, benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Çok iyi anlaşıyorduk, kızlarımla da çok iyi anlaşıyordu. Torunumla oyun oynuyorlardı düşünün, ama olmadı. Sağlık olsun. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına."SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTIYaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yeniden bir araya geldi. MALİ'nin paylaşımı acaba 'Aşk yeniden mi alevlendi?' sorusunu akıllara getirdi.