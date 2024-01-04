Murat Boz'dan İrem Derici yorumu!

İrem Derici, Murat Boz ile düet için şarkı arayışında olduklarını söylemişti. Murat Boz'dan konu hakkında açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, İrem Derici ile düete sıcak baktığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

İrem Derici magazin dünyasının açıklamalarıyla en çok ses getiren isimleri arasında yer buluyor. Nev-i şahsına münhasır tavırlarıyla dikkat çeken İrem Derici, son olarak Murat Boz ile ilgili yapmış olduğu bir açıklamayla gündeme gelmişti. Murat Boz'un çok iyi dans ettiğine vurgu yapan İrem Derici, düet isteğini belirtmişti. Murat Boz'a bu açıklama soruldu.



MURAT BOZ'DAN İREM DERİCİ YORUMU!



Murat Boz, İrem Derici'nin şarkı bakıyoruz açıklamasına şu cevabı verdi:



'Vallahi ben İrem'i çok severim, onunla her şeyi yaparım. Ama biliyorsunuz bu işler şarkıya bakıyor, neden olmasın yani. Bakalım, olabilir.'