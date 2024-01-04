Melis Sezen'e 27 yaş sürprizi

Melis Sezen, önceki gece sevgilisi Atilla Bingöl ile Maslak’ta görüntülendi. 2 Ocak 1997 doğumlu olan oyuncu, yeni yaşını iş insanı aşkının organize ettiği yaş günü partisiyle kutladı.Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına; Sezen’in menajeri Ufuk Ergin, Ferruh-Eftelya Taşdemir çifti ve Sezen'in oyuncu arkadaşları katıldı.Bir ara Dj kabinine geçen Melis Sezen, hem müzik çaldı hem de dans etti. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı sevgilisiyle birlikte objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.27 yaşındaki güzel, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Yeni yaşımda tüm sevdiklerimle bir araya geldim. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" açıklamasını yaptı.Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi. Yaş günü kutlamasının yapıldığı mekana gönderilen çok sayıda çiçek de dikkatlerden kaçmadı.