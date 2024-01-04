Gülşen: Sadece gülmeyi diliyorum

İddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren, ünlüler dünyasında 2023 yılınan en çok konuşulan isimlerinden olan popçu Gülşen, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Alışveriş tarzıyla dikkat çeken Gülşen, “Yeni yılın ilk magazin fotoğrafını vermiş olduk” diyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına esprili bir açıklama yaptı.2024 yılıyla ilgili dileklerinin sorulması üzerine 47 yaşındaki sanatçı, “Ben bu sene sadece gülmeyi diliyorum” diyerek, AVM’deki mağazaları dolaşmaya devam etti.