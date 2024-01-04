Büşra Pekin'in yeni operasyonu!

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile şöhreti yakalayan ardından birçok projede rol alan Büşra Pekin, uzun zamandır değişimiyle kendisinden bahsettiriyor. Ünlü oyuncu son olarak yüzüne yaptırdığı operasyonlarla konuşuldu.

Oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de sık sık gündeme geliyor."Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş, verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı. Büşra Pekin bununla da yetinmedi ve yüzünde de estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü.Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bandı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.Yeni estetik dokunuşlar yaptıran Pekin'in, Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği öğrenildi.Ünlü oyuncunun tombul yanakları da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi.