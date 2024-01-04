Ata Demirer isyan etti!

Sosyal medyada hemen her gün bir ünlünün sahte hesabı açılıyor. Hızla büyüyen fan hesaplardan ise takipçi sayısı arttıkça maddi kazanç sağlanabiliyor.Son olarak sosyal medyada mağdur olan ünlüler kervanına Ata Demirer katıldı. Adını kullanılarak fan hesabı açılan 51 yaşındaki oyuncu, reklam alan kişiye karşı sessizliğini bozdu."HER TÜRLÜ PAYLAŞIMI YAPMIŞ"Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ata Demirer, "Adam, adıma fan hesabı açmış. Her türlü paylaşımı yapmış. Takipçi sayısını 100 binin üstüne çıkarmış. Bugün de reklam almış. Bu çağda aşklar yalan" ifadelerini kullandı."SAHTE HESAP DEĞİL"Ünlü komedyen, "Siz buna engel olamıyorsanız, biz ne yapsak boş demek. Belli bir takipçi sayısına sahip herkesin kopya hesabı çıkıyor ve Elon Musk sağ olsun göz yumuyor" yorumuna ise "Twitter değil, Instagram aslında. Başında iyi niyetli bir yaklaşım olunca ses çıkarmadım ama coşmuş. Fan hesabı, 'sahte hesap' değil yani" yanıtını verdi.TÜRKAN ŞORAY'DAN UYARI'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan Türkan Şoray da geçtiğimiz günlerde adına açılan sahte X hesabından siyasi paylaşımlar yapılması üzerine açıklamada bulunmuştu: Benim Twitter hesabım yoktur, sadece resmi Instagram hesabım vardır.