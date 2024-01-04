Aleyna Tilki: "Ölümden döndüm!"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz üç milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı videoyla sahnelerinin engellendiğini, konser veremediğini açıklamıştı. Tilki, son olarak katıldığı bir programda annesinin ve şoförünün ölüm tehditleri aldığını, kendisinin sahnede ölümden döndüğünü anlattı.

'Cevapsız Çınlama' parçasıyla Youtube'da büyük başarı elde eden, daha sonra 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' şarkılarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay sahnelere çıkışının engellendiğini öne sürmüştü.



Instagram'da video paylaşan 23 yaşındaki şarkıcı, müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu iddia etmişti:



Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!



"ÖLMEMİ İSTEMELERİ NORMAL Mİ?"



Aleyna Tilki, şarkı söylemeyi çok özlediğini vurgulayarak, "İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi? Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Benim zamanında tacize uğradığım psikolojimin bozulduğu yerlerde tekrar çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere çıkmama izin vermiyorlar. Organizasyonları onlar yapıyor, istemiyorlar çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanın sözünden çıkamıyorlar. Benim moralimi bozacak mekânlara yazmaya çalışıyorlar. Ben de o mekânlara çıkamıyorum. Şarkı söylemeyi özledim" şeklinde konuşmuştu.



"İSİM VERİRSEM ONLAR YANAR"



Ünlü isim, son olarak Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu. Açıklamalarından sonra yaşadığı süreci anlatan şarkıcı, "Bu yıl 4-5 konser verdim. Konser teklifi geliyor ama sektörel baskı var. Birileri benim bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar başka sanatçıları kayırıyor. İlk çıktığım dönemde de, ‘yaş’ ve ‘alkollü mekân’ deyip konserlerimi engellemeye çalıştılar. O zamandan beri savaş veriyorum. Burada isim verirsem onlara yarar. Onları kahraman yaptırmayacağım. Canımı sıkarlarsa çocukken başıma gelenleri anlatacağım” dedi.



"PRODÜKTÖRÜMÜ KASAP BIÇAĞIYLA İKİYE BÖLDÜLER"



Tilki, “Başınıza neler geldi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



Sahnede kaç kere ölümden döndüm! Kimse canımı umursamadı. Meslektaşlarımdan değil ama bu sektörden nefret ediyorum. Açıklamalarımdan sonra şoförümün ve annemin telefonuna IP adresleri bulunamayacak şekilde ölüm tehditleri geldi. Konserimde bomba patladı, prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye böldüler ve uykusuz bir halde saatlerce de çalıştırdılar. Korkmuyorum. Toplum sektöre yön veren insanlardan daha güçlü... Bunu değiştirmeyi kafaya taktım.