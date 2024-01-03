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Beyaz Gazete
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Ünlü oyuncu havalimanında görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yılbaşını geçirdiği Barcelona'dan İstanbul'a dönerken havalimanında Beyaz Gazete kameralarına yansıdı. Saraçoğlu'nun gergin halde olduğu ve yüksek sesle konuştuğu söylenildi.

Ekleme: 3.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 3.01.2024 - 20:04 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle gönüllere taht kuran Afra Saraçoğlu, son dönemlerde gündemdeki yerini koruyor.

Yılbaşı haftasında dizinin yayınlanmamasını fırsat bilen Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte soluğu önce Yunanistan sonrasında ise İspanya'da almıştı.

Ünlü oyuncu yoğun geçen set yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesini Barcelona'da geçirerek attı.

Ünlü oyuncu havalimanında görüntülendi

UÇAĞI KAÇIRMIŞTI! 

Söylemezsem Olmaz'ın sevilen yorumcularından Bilal Özcan'ın iddiasına göre; gözde oyuncu yılbaşını geçirdiği Barcelona'dan İstanbul'a döneceği uçağı kaçırarak, sete geç kaldı. 

Öte yandan Özcan; rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişkisinin bitmesinin ardından zor günler geçiren Saraçoğlu'nun normalde dakik ve disiplinli olduğunun da altını çizdi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekindiği fotoğrafın üstüne İngilizce haliyle 'Uçuşu kaçırdık' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğraftaki güzelliği ise mest etti. 

Ünlü oyuncu havalimanında görüntülendi

BARCELONA HAVALİMANINDA KAMERALARA YANSIDI!

Kısa süreli yılbaşı gezisinin ardından yurda dönmek için yola çıkan Saraçoğlu, bugün akşam saatlerinde Barcelona Havalimanı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu havalimanında görüntülendi

Beyaz Gazete'nin haberine göre; Saraçoğlu, kaçırdığı uçağın yerine 14:25 saatli Barcelona - İstanbul uçağına bindi. Arkadaşıyla birlikte yolculuk yapan Saraçoğlu'nun Busıness tarifeli bölümde uçarken, yanındaki kız arkadaşının ekonomi bölümünde uçması ise dikkat çekti. 

Ünlü oyuncu havalimanında görüntülendi

Öte yandan ünlü oyuncunun yüksek sesle konuşarak argo kelimeler kullandığı öne sürüldü..
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