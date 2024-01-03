Kibariye'den çarpıcı itiraf!

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kibariye oldu. Babasından şiddet gördüğünü ifade eden Kibariye, "Kemerle sırtıma vururdu. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi." dedi.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Ailesiyle ilgili itirafta bulunan Kibariye gündeme geldi.



"BABAM BENİ ÇOK DÖVDÜ"



Babasından hiç sevgi görmediğini ve çok şiddet gördüğünü söyleyen Kibariye "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum. Kardeşlerimi de öyle. Ölmüş birinin arkasından bu kadar konuşulmaz günaha giriyorum ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben huzurlu ve mutlu değildim."