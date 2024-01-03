Eşiyle Milano sokaklarında görüntülendi

2017 yılında Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, iki çocuk dünyaya getirdi.Alina ve Efehan adında iki çocuk annesi olan Abazi, televizyon dünyasından ise uzun zamandır uzak. Anne olduktan sonra herhangi bir projede yer almayan Almeda Abazi, aile hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.Zaman zaman eşiyle karelerini yayınlayan Abazi, yeni yıl pozunu da hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmedi.Yeni yılı Milano'da karşılayan ikiliden Almeda Abazi, çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medyadan kalp emojisi ile pozlarını yayınlayan Abazi'ye hayranlarından da yorum geldi.İkilinin uyumlu halleri de hayranlarının gözlerinden kaçmadı.