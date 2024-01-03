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Ayşenil Şamlıoğlu: 'Bana düşman oldular!'

Ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk oldu. Konservatuarda derslere girmeden mezun olduğunu açıklayan Ayşenil Şamlıoğlu bu nedenle insanların kendisine düşman olduğunu söyledi.

Ekleme: 3.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 3.01.2024 - 08:39 / Editör: Ozge Selin
Ayşenil Şamlıoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Görsel sanatlara ve oyunculuğa ilgin ne zaman başladı?" sorusuna Şamlıoğlu, şu cevabı verdi: "İlgi hep vardı. Evimizin bahçesinin bir kısmı satılmış ve Bahar Sineması kurulmuştu. Her akşam yattığımda onu izlerdim. Aldığım bir tavsiyeden sonra mimarlık fakültesini bırakarak konservatuara gitmek istedim. Ailem de bunu destekledi. O dönem evliydim eşim tiyatrocuydu ve benim oyuncu olmamı istememişti. Oyuncu ve yönetmenlikteki temellerimi mimarlık fakültesinde attım.

Eskiden konservatuar orta ve yüksek diye iki bölümdü. Orta bölümü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosu'na girebiliyordun. O dönem yükseği dışarıdan bitirme gibi bir hak vardı. Ben haziran ayında ilk sınavlara, eylül ayında da ikinci sınavlara girdim. Ekimin sonunda da Adana Devlet Tiyatrosu'nda ilk oyunumun provasına gittim. Şaka gibiydi. Devlet Tiyatrosu'nda kıyamet koptu 'Bu kim, torpili nerede?', 'Biz yıllarca boşuna mı okuduk?' diye. Bunun ilk örneği bendim. Bana düşman oldular."
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