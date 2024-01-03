Ameliyat iddialarına yanıt verdi!

Türk televizyonlarının efsane dizilerinden 'Yaprak Dökümü'nün oyuncuları Güler Ökten, Halil Ergün ve Bennu Yıldırımlar yıllar sonra bir araya gelmişti.Bennu Yıldırımlar, eski rol arkadaşlarıyla çekildiği kareyi "Geçen hafta buluştuk biz..." notuyla paylaşmıştı.Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün son dönemde adeta eridi. 20 günde 11 kilo ve toplamda 40 kilo veren Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düştü.Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu da dilden dile yayıldı. Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı."BEDENİMLE BARIŞTIM"Ergün açıklamasında "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" dedi.