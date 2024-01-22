Yasmin Erbil'den baba isyanı!

Kızı yaşındaki genç sevgiileri ile sürekli gündem olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Erbil, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden küçük kadınlarla ilişkisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Yasmin Erbil, "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem." ifadelerini kullandı.Babalık konusundaki beklentilerini karşılamayan Mehmet Ali Erbil'e yönelik eleştirilerini sürdüren Yasmin Erbil, "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor." şeklinde konuştu.