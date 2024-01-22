Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını paylaştı

Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında', 'Asi', 'Gönülçelen', 'Kara Para Aşk', 'Cesur ve Güzel' ve 'Zeytin Ağacı' gibi yapımlarla tanınan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Saylak - Büyüküstün çiftinin Maya ve Toprak isimlerinde ikiz kızları bulunuyor.Oyuncu Büyüküstün kızlarını gözlerden uzak büyütse de zaman zaman son hallerini paylaşıyor."12 yıl..."Ünlü oyuncu, "Gururlu anne. Kendi doğum günümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün. 12 yıl önce. 12 yıl... Muhteşem bir yolculuk. Sevginin her haliyle çepeçevre." mesajını yazdı.Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak, büyümüş halleri ve annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.