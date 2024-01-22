İkinci kez anne oluyor!

Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile harika giden ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Müge Boz, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Güzel oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile hayatını 2019 yılında Barselona'da birleştirmişti. Uzun süreli ilişkilerini aile olarak devam ettiren Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı.



Vina abla oluyor



Müge Boz'un sosyal medyada çok popüler olan 4 yaşındaki kızı Vina, altın sarısı saçlarıyla adeta annesinin kopyası.



Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine bir müjde verdi. Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır ikinci çocuğa yeşil ışık yakan Boz, yeniden hamile olduğunu duyurdu.



Boz, eşine müjdeyi verdiği o anları yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına tebrik yorumları yağdı.