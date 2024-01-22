  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elif Ceren Balıkçı duygulandırdı!

'Bez Bebek' dizisiyle adını duyuran daha sonra çok sayıda dizi ve filmde rol alan genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı 2019 yılında vefat eden annesi andı. Balıkçı, yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Ekleme: 22.01.2024 - 01:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi Gülay Balıkçı 2019 yılında hayatını kaybetti. Henüz 19 yaşındayken anne acısıyla sarsılan genç oyuncu sosyal medya hesabından annesini andı.

Bir fotoğraf albümü yayınlayan Balıkçı yaptığı paylaşımın altına şu mesajı yazdı:

Elif Ceren Balıkçı duygulandırdı!

"BÜYÜDÜM ANNE, HEM DE ÇOK!"

Günler geçse de yıllar geçse de aklım hala gittiğin o günde... ‘Anne’ lafını her duyduğumda boğazım düğümleniyor. Seni sorduklarında ‘annemi kaybettik’ dediğimde canım yine çok acıyor. Bana sarılamadığın, öpemediğin, saçlarımı okşayamadığın, ‘annem’ diyemediğin günler bu gerçekle karşılaşıyorum.’Zaman geçtikçe unutacaksın’ dediler... ‘Acın hafifleyecek’ dediler, ama ilk günüi gibi hala... Seni unutmaya korkuyorum. Yüzünü, ellerini sımsıkı sarılmanı... Özledim ‘anne’ demeyi. Çok özledim dizine yatıp saçlarımla oynamanı. O gün yaklaştıkça boğazım düğümleniyor.’Annemi göreyim Allah’ım rüyamda lütfen’ dediğim her gün geliyorsun anne... Sımsıkı sarılıyorum sana. Gözlerimi açtığımda rüya olduğunu anladığımda yine yıkılıyor dünyam . O gün geçmiyor anne, o gün geçmiyor. Bana gelip, ‘ben hep senin yanındayım, seni görüyorum ama sen beni göremezsin’ dediğinde o gücümü nereden aldığımı öğrenmiş oldum anne. Seni çok özledim meleğim, çok özledim. Geçen gün teyzem telefonu kapatırken ‘tamam anneciğim’ dedi bana... Bir anda kalakaldım, o kadar zaman olmuş ki o sözcüğü duymayalı. Tam o an da durdum, ne söylesem boş ne desem anlamsız . Büyüdüm anne, hem de çok... Ama bir yanım eksik bir yanım sensiz. Sen benim en güzel gül bahçelerimsin, bakmaya doyamadığım… Mekanın cennet olsun gül kokulum…

Elif Ceren Balıkçı duygulandırdı!

"BEN SENSİZ YAPMAM Kİ"

Elif Ceren Balıkçı, sosyal medya hesabından yayınladığı bu sözlerle annesinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu; " Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum."

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten CHP'ye salvolar
Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! 22 kişi adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalem anısı duygulandırdı...
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti 30 Ocak'ta açıklayacak! Seçim beyannamesine damga vuran 4 proje
CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

Bakan Yumaklı görüntülerini paylaştı: Türkiye'de ilk defa Albino Çakal'ı görüldü

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…