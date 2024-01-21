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Kerem'i paylaşmaya doyamadı!

Oğlu Kerem'in yüzünü hayranlarına gösteren Fahriye Evcen, pozlarına yenilerini ekledi. Evcen'e yorum yapanlar Kerem'in Burak Özçivit'e benzediğini söyledi.

Ekleme: 21.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Burak Özçivit ile Çalıkuşu setinde tanışan ve evlenen Fahriye Evcen, iki çocuk annesi oldu.

Karan ve Kerem adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Evcen, hayranlarına geçtiğimiz günlerde bir sürpriz yaptı.

Kerem'i paylaşmaya doyamadı!

Başarılı isim, oğlu Kerem'in fotoğrafını ilk defa hayranlarıyla paylaştı.

Pozlar peş peşe geldi

Oğlu Kerem'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, paylaşım yapmaya doyamadı.

Kerem'i paylaşmaya doyamadı!

Oğlunun doğum günü için ailecek yemek yiyen Evcen, son yaptığı paylaşıma "Küçük prensim" notunu düştü.

Güzel ismin verdiği kilolar dikkati çekerken, bir yandan ise Karan ve Kerem'in Burak Özçivit'e benzetildiği görüldü.
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