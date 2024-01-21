Kerem'i paylaşmaya doyamadı!

Burak Özçivit ile Çalıkuşu setinde tanışan ve evlenen Fahriye Evcen, iki çocuk annesi oldu.Karan ve Kerem adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren Evcen, hayranlarına geçtiğimiz günlerde bir sürpriz yaptı.Başarılı isim, oğlu Kerem'in fotoğrafını ilk defa hayranlarıyla paylaştı.Oğlu Kerem'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, paylaşım yapmaya doyamadı.Oğlunun doğum günü için ailecek yemek yiyen Evcen, son yaptığı paylaşıma "Küçük prensim" notunu düştü.Güzel ismin verdiği kilolar dikkati çekerken, bir yandan ise Karan ve Kerem'in Burak Özçivit'e benzetildiği görüldü.