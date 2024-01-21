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Kalp atışlarını duyunca ağlamış

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'dan geçen aylarda müjdeli haber gelmişti. Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bebek beklediklerini açıklamıştı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çiftten Atiksoy, eşinin kızlarının kalp atışını duyunca ağladığını açıkladı. İşte detaylar...

Ekleme: 21.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile iki yıllık ilişkini Eylül 2022'de evlilikle taçlandırdı.

10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapan ünlü çift, geçen haftalarda bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündem oldu.

İddiaları doğrulayan çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen günlerde hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, 'Yolu yarıladık kızçem. Allah'ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz' ifadelerini kullandı.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berk Oktay da 'Benim güzel ailem' yorumunu yaptı.

Kalp atışlarını duyunca ağlamış

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, önceki gün ise doktor kontrolüne geldikleri Nişantaşı'nda görüntülendi.

Beş aylık hamile olan Atiksoy, Oktay'ın kızlarını ultrasonda ilk gördüğünde ağladığını söyleyerek, 'İlk kalp atışını duyup, kendisini görünce Berk dayanamadı ağladı' dedi.

'Doğum burada olacak, biz ülkemizi seviyoruz' diye konuşan Atiksoy, doğumun mayıs sonu ya da haziran başında olacağını ve kızlarına güçlü bir isim koymayı düşündüklerini belirtti:

'Çok geleneksel değil galiba. Ben biraz ismin gücüne inanan biriyim, anlamı ve gücü önemli benim için. Ama benim gibi iki ismi olacak. Bir ismini Berk ikinci ismini de ben vereceğim'

Oyuncu, genel olarak rahat bir hamilelik süreci geçirdiğini dile getireren şunları söyledi: 'Berk bana çok destek oluyor.

Her şeyime yetişiyor, inanılmaz konfor alanı sağlıyor, bütün öğünlerimi kendisi yapıyor tek tek. O yüzden keyifli geçiyor'

Bu sırada araya giren Berk Oktay; eşinin fazla aşermediğine atıfta bulunup, 'Bazen Yıldız'a 'Öyle bir şey iste ki ben de bu duyguyu yaşayayım' diyorum' dedi.
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