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Bebeği tekme atınca ağladı

6 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesini hissettiği an sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun ağlamaktan gözlerinin şiştiği görüldü.

Ekleme: 21.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Gonca Vuslateri şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

37 yaşındaki Vuslateri, daha önce anne olmayı istemediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce hamilelik iddiaları ortaya atılınca, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem." açıklamasında bulundu.

Kız bebek geliyor

Hamileliğinin 6’ncı ayında olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını güldürdü.

Kız bebek dünyaya getirecek olan Vuslateri, bebeğinin ilk tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

"İlk tekmeyi hissettiğim an"

O anlarda gözyaşlarını tutamayan oyuncunun ağlamaktan gözlerinin şiştiği görüldü.

Bebeği tekme atınca ağladı

Paylaşımına ise “İlk tekmeyi hissettim an. Kızıma dair” notunu ekledi.
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