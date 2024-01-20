Özgün'den boşanma açıklaması

Ünlü şarkıcı Özgün'ün "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" sözlerinin ardından 2012 yılında evlendiği eş Nilda Kaçar ile boşanacağı magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Özgün, Nilda Kaçar ile boşanacağı iddialarını yalanladı.

Hit şarkıları ile gönüllere taht kuran Özgün ile Nilda Kaçar 2012 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evliliğinden oğulları dünyaya geldi. Özgün'ün "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" yazılı bir paylaşımda bulunması Nilda Kaçar ile boşanacakları iddiasını gündeme getirdi.Eşiyle boşanacağı konuşulan şarkıcı, ailesiyle arabada bir video yayınlayarak "Şarkımızın sözünü paylaştık. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah korusun, Nida beni terk ederse story atmam. Yazmam Instagram'a" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.