Oyunculuğu tamamen sildi

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sıkça adından söz ettiren ve birçok başarılı projede rol almış olan Hande Erçel, son dönemde oyunculuğu ile ilgili gelen yorumlara tepki göstermişti.Hande Erçel, "Hem oyunculuk hem özel hayatım hakkında her konuda hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık bundan çok yoruldum. Kaç yıldır bu sektördeyim. Severek yapıyorum bu mesleği. Eleştirilerin bir kısmı beni üzüyor, bir kısmı umurumda olmuyor. Meslekte ilk senem değil ki. Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Çok fazla konu varken neden ben? Kendi halinde yaşayan bir insanım, artık beni salın. Zarar vermek için uğraşılması doğru değil.Eski halimin sürekli konuşulması da çok küçük yaştan beri göz önünde olduğum için. Eskiden üzülüyordum ama artık alıştım. Normal geliyor. İnsanlar konuşmak istiyor, konuşuyor." şeklinde konuşmuştu.Erçel'den yeni bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından "oyuncu" unvanını silen Erçel, paylaştığı set fotoğraflarını da kaldırdı.Hande Erçel'in bu hamlesinin ardından takipçileri "Mesleği bıraktı" yorumunda bulundu.