Kar pozu beğeni topladı

Rol aldığı Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi projeler ile adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Rabia Soytürk sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Erciyes'e tatile giden başarılı oyuncu Rabia Soytürk dikkat çeken pozlarına yenisini ekledi. Kar üzerinde pozlar veren Soytürk'ün gül emojisi ile paylaştığı pozları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya "Yaz kış ayrı güzel", "Her hali olay" ve "Bu güzelliğin şaka mı?" gibi yorumlarda bulundu.