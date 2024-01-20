Kar pozu beğeni topladı
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Rabia Soytürk, karlar içerisinde verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Rabia Soytürk'ün kar pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Rol aldığı Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi projeler ile adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Rabia Soytürk sosyal medyadaki pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
RABİA SOYTÜRK KAR POZLARI İLE BEĞENİ TOPLADI
Erciyes'e tatile giden başarılı oyuncu Rabia Soytürk dikkat çeken pozlarına yenisini ekledi. Kar üzerinde pozlar veren Soytürk'ün gül emojisi ile paylaştığı pozları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya "Yaz kış ayrı güzel", "Her hali olay" ve "Bu güzelliğin şaka mı?" gibi yorumlarda bulundu.
RABİA SOYTÜRK KAR POZLARI İLE BEĞENİ TOPLADI
Erciyes'e tatile giden başarılı oyuncu Rabia Soytürk dikkat çeken pozlarına yenisini ekledi. Kar üzerinde pozlar veren Soytürk'ün gül emojisi ile paylaştığı pozları takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya "Yaz kış ayrı güzel", "Her hali olay" ve "Bu güzelliğin şaka mı?" gibi yorumlarda bulundu.