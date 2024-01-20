İsmail Hacıoğlu nasıl Cem Karaca oldu?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için makyaj hazırlığı standart silikonla kalıp alma işlemi yerine, İsmail Hacıoğlu'nun yüzünün çok yüksek çözünürlükte tarayıcı ile 3D taramasıyla başladı.Tarama dosyası ABD'ye gönderildi ve Hacıoğlu'nun Cem Karaca modellemesi yapılarak, uygulanacak protezlere karar verildi.'HATA PAYI YOK'Makyaj tasarımları ve tarama işlemlerini yapan sanatçı Ahsen Gülkaya Heinly, '3D ile işlem yapmanın en önemli avantajı hep uygulanan silikon kalıbı Amerika'ya kargolamak yerine sadece tarama dosyasını e-mail yolu ile zaman kaybı olmadan göndermemiz. Diğer avantajı da hiç hata payı olmadan, bire bir oyuncunun kalıbının, modellemeyi yapacak kişiye ulaşmış olması” şeklinde konuştu.OYUNCU KADROSUYüksel Aksu yönetmen koltuğujnda oturduğu, 26 Ocak'ta vizyona girecek filmde; İsmail Hacıoğlu'yla birlikte, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya ve Melisa Döngel rol alıyor.