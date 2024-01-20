Hasan Can Kaya'ya yoğun ilgi

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş turu atan Hasan Can Kaya, "İşten geliyorum, kısa bir mola verip kahve içeceğim. Sonra tekrar işe döneceğim" açıklamasını yaptı.Aracından indikten itibaren gideceğe yere kadar sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren ünlü komedyen, mütevazı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.