Ünlü isimden çarpıcı itiraflar!

Ünlüler dünyasında Bodrum denince akla gelen ilk isimlerden olan Fedon, 1968 yılından beri Eda Kalyoncu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu olan sanatçı, özel hayatı ve aşka bakış açısı hakkında çarpıcı itiraflara imza attı.

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden Fedon, yeni yıla yavru vatan Kıbrıs’ta girenler arasındaydı. Lefkoşa Concorde Otel'de konser veren 79 yaşındaki sanatçı, sahne performansını izleyen hayranlarına müzik ziyafeti sundu.HER YIL UĞURLU ALTIN TOZLU CEKETİYLE SAHNEYE ÇIKIYORKonseri öncesi röportaja parlak altın sarısı ceketiyle gelen şarkıcı, her yılbaşına 30 yıldır kendisinde olan ceketle girdiğini söyledi. Fedon, ceketinin yüzde 100 altın tozu kaplı olduğunun altını çizdi."YAŞLANACAĞIM AMA İHTİYARLAMAYACAĞIM"79 yaşında olmasına rağmen hâlâ hareketli olduğu hatırlatılan sanatçı, "Ben yaşlı değilim sadece yaş almış birisiyim. Motorsikletim var, ona biniyorum. Yüzüyor, spor yapıyorum. Müzik de beni genç tutuyor. Tabi ki yaşlanacağım ama ihtiyarlamayacağım” dedi.Fedon, yaşamadığı sağlık probleminin kalmadığını; kansere yakalandığını, kalp ameliyatı geçirdiğini ama bütün bunlara rağmen dik durmasını bildiğini söyledi."AŞKA İNANMIYORDUM"Sanatçı, aşka inanmadığını ama eşiyle olan 60 yıllık birlikteliğinin fikrini değiştirdiğini söyledi.İtiraf ediyorum ben iyi bir koca olamadım. Eşimin hoşgörüsü sayesinde bunca yıl evliliğimiz devam etti."HAYATIM FİLM YAPILACAKSA HAKKI VERİLMELİ"Hayatının film yapılmasını isteyip istemediği sorulan ünlü şarkıcı, "Çok isterim ama benim hayatımı film yapacak kişilerin bunun hakkını vermeli" açıklamasını yaptı.