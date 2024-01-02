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Survivor olaylı başladı! O isimler birbirlerine girdi

Survivor All Star'ın ilk bölümü ekranlara geldi. Tartışmalarla başlayan programda önce Turabi ve Poyraz atıştı. Daha sonra ise Hakan ve Turabi arasında ipler gerildi.

Ekleme: 2.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 2.01.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star sonunda izleyiciyle buluştu.

Survivor 2024 All Star ilk bölümde sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan kritik dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele ekranlara geldi.

Kadınlar ve erkekler mücadelesinin sona ermesi sonrasında dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

Yeni sezonda ilk sürtüşme: İlerleyen zamanda görüşeceğiz

Turabi ve Özgür ile Yaman ve Poyraz karşı karşıya geldi. Poyraz ve Yaman bu oyunu kazandı. Poyraz'ın yaptığı sevinç sonrası Turabi, 'İlerleyen zamanda görüşeceğiz' derken Poyraz 'İlk oyundan başladı, gel' cevabını verdi. İkili arasındaki gerginlik büyüyünce birbirlerinin üstüne yürüdüler.

İkili takım arkadaşlarını sakinleştiremeye çalışırken Turabi'yi sakinleştirmek için bir oyunluk dışarıya çıkardılar. Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da uyardı.

Turabi bu kez de Hakan'la tartıştı

Dokunulmazlık oyununda Sercan yarıştıktan sonra küçük çaplı sakatlık geçirdi. Hakan'da Sercan'ın durumunu merak edip yanına gitti. Hakan, Sercan'a tavsiyelerde bulunurken Turabi geldi ve Hakan'a oradan uzaklaşmasını söyledi.

Hakan karışmaması ifade ederken ikili arasında gerginlik yükseldi. Daha sonra takım arkadaşlarının araya girmesiyle ikilinin arasında ki tartışma sona erdi.

İlk dokunulmazlığı mavi takım kazandı: Eleme adayı Doğukan Manço oldu Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını mavi takım. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan bir yarışmacı yapılan oylama sonunda eleme potasına gönderildi.

Survivor'da ilk eleme adayı Doğukan Manço oldu.

Survivor olaylı başladı! O isimler birbirlerine girdi

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