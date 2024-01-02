Sinemanın tozunu attıracak!

Son yıllarda birçok sanatçı ve sporcunun hayat hikayeleri beyaz perde aracılığı ile sevenleriyle buluştu. Biyografi türünde çekilen bu filmler izleyenlerinden büyük beğeniler alıyor. Hayat hikayaleri film olan sanatçılara bir yenisi daha ekleniyor.Türk pop müziğinin efsanesi Ajda Pekkan'ın hayatını beyaz perdede sevenleriyle bulaşacağı iddia edildi. Ajda Pekkan'ında sıcak baktığı bu iddia için çalışmalar başladı.Pekkan hayatının beyaz perdeye taşınması halinde çok mutlu olacağını belirtirken, 'En çok beğendiğim senaryo ve beni oynayacak oyuncuyu öneren yapımcıyla el sıkışacağım' sözlerine değindi.Beyaz perdede Ajda Pekkan'ı canlandıracak ismin ise başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya olacağı konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Ajda Pekkan'ın fiziksel özelliklerine benzerliği ve başarılı oyunculuğuyla bu rol için öne çıkan isim olarak gösteriliyor.Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise bu durum hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.