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Şevval Sam: 'Minnettarım!'

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Suudi Arabistan’ın Süper Kupa Finali maçında sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkılmasına izin vermemesiyle ilgili konuştu.

Ekleme: 2.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 2.01.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali maçı öncesinde yaşananlar gündem olmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edilmişti. Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmemişti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Maçtan önce Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkılmasına izin verilmediği için sahaya çıkmayı kabul etmemişti.

Yılbaşını sahnede geçiren şarkıcı Şevval Sam, Suudi Arabistan’ın Süper Kupa Finali maçında sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkılmasına izin vermemesiyle ilgili konuştu.

Özgür bir kadın olmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğunu söyleyen ünlü isim, “Eğer mevzu bahis Atatürk ise her zaman, ölene kadar dile getireceğim.

"Atatürk’e borçluyum"

Ben kendini istediği gibi tezahür ettirebilen bir birey ve kadınım. Bugün özgürce kendimi ifade edebiliyorsam, özgürce hayatın hakkını verebiliyorsam bunu Atatürk’e borçluyum. Ona minnetim ömrümün sonuna kadar bitmeyecek” dedi.


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