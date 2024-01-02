Şarkıcı Fedon sahnede itiraf etti

Taverna müziğinin sevilen isimlerinden Fedon, yeni yıla yavru vatan Kıbrıs'ta girenler arasındaydı.79 yaşındaki sanatçı, Kıbrıs'taki bir otelde sahne performansıyla hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Konseri öncesi röportaja parlak altın sarısı ceketiyle gelen şarkıcı, her yılbaşına 30 yıldır kendisinde olan ceketle girdiğini söyledi.Fedon, ceketinin yüzde 100 altın tozu kaplı olduğunun altını çizdi.79 yaşında olmasına rağmen hâlâ hareketli olduğu hatırlatılan sanatçı, 'Ben yaşlı değilim sadece yaş almış birisiyim. Motosikletim var, ona biniyorum. Yüzüyor, spor yapıyorum. Müzik de beni genç tutuyor. Tabii ki yaşlanacağım ama ihtiyarlamayacağım.” dedi.Sanatçı, aşka inanmadığını ama eşiyle olan 60 yıllık birlikteliğinin fikrini değiştirdiğini söyledi. Fedon, 'İtiraf ediyorum ben iyi bir koca olamadım. Eşimin hoşgörüsü sayesinde bunca yıl evliliğimiz devam etti.' diye konuştu.