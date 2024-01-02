Lucas Torreira aşka geldi

Şu sıralar doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dile getirmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ABD’nin Miami kentinde görüntülenmişti.Yakalandıktan sonra açıklama yapan Devrim Özkan, aşkına sahip çıkıp birlikteliği yalanlamayarak iddiaları doğrulamıştı. Devrim Özkan, geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medya sayfasından Lucas Torreira ile aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.Aşkını haykırmaya doymayan Devrim Özkan, sevgilisiyle bir karesini yayınlayarak romantik bir not düştü.Devrim Özkan, yaptığı son paylaşımında Lucas Torreira ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak "Sensin benim hediyem" notunu düştü. Özkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.Özkan'ın paylaşımını ünlü futbolcu alıntı yaparak kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.