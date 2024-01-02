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İpek Açar oğlu Ömer'i paylaştı!

Müzisyen Alper Kömürcü ile 2019 yılında hayatını birleştiren İpek Açar, 14 Aralık'ta ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı. Oğullarına Ömer adını veren çiftten İpek Açar, duygu yüklü bir mesajla birlikte bebeğiyle yeni pozlarını paylaştı.

Ekleme: 2.01.2024 - 01:28 Güncelleme: 2.01.2024 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliiğinden Aslı Gönül (23) adında bir kızı olan İpek Açar Kömürcü, Aralık 2023'te ikinci kez anne oldu.

"ÖMER'İMİZ AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Eşi Alper Kömürcü ile oğulları Ömer'i kucağına alan 47 yaşındaki şarkıcı, ikinci çocuğuyla ilk pozunu sosyal medyada paylaşıp, duygularını dile getirmişti.

İpek Açar oğlu Ömer'i paylaştı!

Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah.

İpek Açar oğlu Ömer'i paylaştı!

"AKLIMDA BİNLERCE DÜŞÜNCE"

İpel Açar, 430 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bu kez bebeği kucağındayken verdiği pozları yayınladı. "Zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum" diyen ünlü şarkıcı, 2024 mesajında barış ve sağlık vurgusu yaptı.

İpek Açar oğlu Ömer'i paylaştı!

2023'ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce. Bize muhteşem bir hediye nasip etti Rabbim. Ömer'imiz geldi ve şu anda evimizde evlatlarım ve sevdiklerimle seneyi uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum. Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum. Umarım 2024 merhamet, empati, sağlık, güzellik getirsin tüm dünyaya. Yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimizle. Hepinize sevgiler selamlar olsun.

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