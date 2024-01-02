İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz!

Yılbaşında yayınlanan İbo Show programındaki filtre yüzünden gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yılbaşına sahnede giren ünlüler arasındaydı.Tatlıses, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.13 yıl aranın ardından Kıbrıslı hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses ise '2024'e girerken sizinle burada buluşuyor olmaktan çok mutluyum. Sağlık, mutluluk her zaman sizinle olsun.' ifadelerini kullandı.Sanatçıya ekibinden bir de sürpriz vardı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ekibi, ona sürpriz yaparak doğum gününü sahneden sonra kutladı.Ekip arkadaşlarının anlamlı sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan türkücü, gözyaşlarını tutamadı.